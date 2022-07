Meeste SEH’s halen normen niet, Kuipers dreigt geldkraan dicht te draaien

Meer dan de helft van de 80 SEH’s voldoet niet aan alle kwaliteitsnormen. Zo is er bij 19 SEH’s niet altijd een SEH-arts, medisch specialist of arts-assistent aanwezig. Minister Kuipers van VWS vraagt de NZa om te kijken naar de financiering van de SEH’s die in gebreke blijven.

Dat staat in een brief die Kuipers heeft gestuurd naar de Tweede Kamer. Hij wil van de NZa weten “hoe het omgaat met dit signaal in het kader van het toekennen van de beschikbaarheidsbijdrage SEH aan ‘gevoelige ziekenhuizen’. Een van de criteria voor deze bijdrage is immers dat aan geldende kwaliteitseisen wordt voldaan.” ‘Gevoelig’ is dat door sluiting van een SEH minder mensen binnen de 45-minutennorm bij een andere SEH terechtkunnen.

Niet altijd aanwezig

Uit het onderzoek dat de RIVM in maart deed, blijkt niet alleen dat bij 19 van de 80 SEH’s tijdens openingstijden niet altijd een SEH-arts of medisch specialist aanwezig is. Zes SEH’s hebben geen arts die ervaring heeft met spoedeisende hulpverlening en veertien SEH’s hebben niet altijd een klinisch geriater of internist-ouderengeneeskunde paraat, zelfs niet voor telefonisch overleg. Bij ruim een kwart van de SEH’s zijn deze specialismen ook niet beschikbaar als dat noodzakelijk is.

Uit de inventarisatie blijkt dat 26 ziekenhuizen het Kwaliteitskader Spoedzorgketen op alle onderdelen in orde hebben. Negen ziekenhuizen zeiden in maart tegen de RIVM-onderzoekers dat ze verwachtten op 1 juli aan die normen te voldoen. Als dat is gelukt, voldoen nu 35 van de 80 SEH’s aan het kwaliteitskader. Kuipers wil ook dat de IGJ naar de onderzoeksresultaten kijkt.

Acute verloskunde

RIVM onderzocht ook de kwaliteit van de acute verloskunde. Die wordt op 74 ziekenhuislocaties verricht. De onderzoekers concluderen dat alle locaties voldoen aan de drie kenmerken van de specialistische functie acute verloskunde.