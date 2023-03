Meeste verzuim opnieuw in de zorg

Het ziekteverzuim in gezondheids- en welzijnszorg was in het laatste kwartaal van vorig jaar gestegen naar 8 procent, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hiermee vindt opnieuw het hoogste verzuim in Nederland plaats binnen de zorg.

Met een ziekteverzuim van 8,0 procent naderde het verzuimcijfer in de gezondheids- en welzijnszorg de hoogste waarde die in een vierde kwartaal werd gemeten, namelijk 8,1 procent in 2000. Binnen de zorg lag het verzuimpercentage in de branche verpleging, verzorging en thuiszorg met 9,3 procent hoger dan het gemiddelde. Ook in de gehandicaptenzorg en de kinderopvang lag het verzuim hoger dan gemiddeld.

Huisartsen

Bij de huisartsen en gezondheidscentra was het verschil met eind 2021 het grootst. Eind 2022 verzuimde 7,9 procent van de werknemers in deze branche. Een jaar eerder was dat 6,3 procent. Alleen de branche jeugdzorg had een lager verzuimpercentage dan een jaar eerder.

In de rest van Nederland lag het ziekteverzuim op 5,6 procent. Dit betekent dat 56 van elke duizend te werken dagen zijn verzuimd wegens ziekte.