Meldingen seksueel grensoverschrijdend gedrag ook in GGZ toegenomen

Meldingen over seksueel grensoverschrijdend gedrag zijn ook binnen de ggz toegenomen. Dat meldt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

De stijging hoeft niet te betekenen dat er daadwerkelijk meer seksueel grensoverschrijdend gedrag is. De inspectie vermoedt dat mensen het eerder melden.

Meer meldingen

Vorig jaar kreeg de inspectie in totaal 240 meldingen binnen over seksueel grensoverschrijdend gedrag door een zorgverlener richting een cliënt of patiënt.

De meeste meldingen over seksueel grensoverschrijdend gedrag kwamen uit de gehandicaptenzorg en de geestelijke gezondheidszorg. Het aantal meldingen lag voor zowel de gehandicaptenzorg als de geestelijke gezondheidzorg rond de vijftig.

Nooit toegestaan

Een zorgrelatie is gebaseerd op vertrouwen en veiligheid. Iemand die zorg nodig heeft, is afhankelijk van de zorgverlener. Daardoor is er al snel sprake van een scheve machtsverhouding.

Daarom worden ook gewenste seksuele intimiteiten waar een zorgverlener bij betrokken is al snel als grensoverschrijdend gezien. Daarom is seksuele intimiteit tussen zorgverlener en cliënt nooit toegestaan, aldus GGZtotaal.