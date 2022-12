Artsen hoeven het apenpokkenvirus (tegenwoordig mpox genoemd) of vermoedens daarvan niet meer direct te melden. De ziekte zal niet langer worden aangemerkt als een A-infectieziekte, schrijft minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) vrijdag aan de Tweede Kamer.

De meldplicht werd op 21 mei ingesteld om nieuwe gevallen zo vroeg mogelijk op te sporen. Er was in de zomer een piek aan besmettingen, maar vanaf september nam het aantal af. Op dit moment zijn er nog maar een paar meldingen per week met af en toe kleine clusters. Dat zal naar verwachting de komende periode zo blijven.

Vaccinatie

Bijna 1250 mensen zijn positief getest op mpox, aldus de bewindsman. Er zijn bijna 25.000 vaccinaties gegeven, waarvan iets meer dan 10.000 tweede vaccinaties. (ANP)