Melkert (NVZ) wil half miljard van Kuipers voor hogere cao-lonen

NVZ-voorzitter Ad Melkert zou graag zien dat zorgminister Kuipers een half miljard euro extra bijlegt voor de onderhandelingen met de vakbonden over hogere lonen voor zorgpersoneel. “Dat zou enorm helpen”, zei Melkert donderdagavond in het tv-programma Op1.

De onderhandelingen tussen de bonden en de NVZ zitten muurvast, maar Melkert zei in Op1 dat hij ze graag weer op gang wil brengen.

Cao-afspraken

Personeel van tientallen ziekenhuizen heeft donderdag 16 maart vanaf 08.00 uur een etmaal lang het normale werk neergelegd. De medewerkers eisen betere cao-afspraken over onder meer hun loon.

Toenemende zorgvraag

Op de vraag hoeveel nodig is om zorgpersoneel te compenseren voor onder meer hogere energielasten en inflatie zei Melkert “dat we het al snel over een half miljard euro hebben”. Zo’n som is echt nodig, benadrukte hij. “Jazeker, u weet toch wel hoeveel medewerkers er zijn in de ziekenhuizen. En hoeveel zorgvraag er is die steeds meer toeneemt.”