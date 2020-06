‘Meningen over wenselijkheid corona-app lopen erg uiteen’

Nederland is erg verdeeld over de corona-app die de overheid wil laten maken. Sommigen zouden de app het liefst direct installeren, terwijl anderen het juist kwalijk vinden dat zo’n app er komt. Ook is er een ’zwevende’ groep die meer informatie wil over de voorwaarden en eigenschappen van de app. Die groep twijfelaars is mogelijk doorslaggevend voor het streven van het kabinet om de gewenste dekkingsgraad van 60 procent te halen, stellen onderzoekers van de TU Delft, Universiteit Maastricht en de Vrije Universiteit Amsterdam.