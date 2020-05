‘Mensen met diabetes mijden podotherapeut’

De meeste mensen met diabetes die een verhoogd risico op voetwonden hebben, zijn onder behandeling bij een podotherapeut, aldus Janet van Keulen, directeur van de NVvP. “Maar dan moeten de mensen wel naar de praktijk durven komen. Podotherapeuten merken dat mensen onterecht angstig zijn. In de praktijk is de zorg zo georganiseerd dat van corona verdachte patiënten geen reguliere podotherapiepraktijken bezoeken.”

Doorbloeding

De podotherapeut speelt een belangrijke rol in de voetzorg voor mensen met diabetes. Diabetes mellitus kan zorgen voor veel lichamelijke problemen waaronder een verslechterde doorbloeding in het lichaam. Een goede doorbloeding is onder andere belangrijk om wonden goed te laten genezen. Als bij iemand met diabetes een voetwond ontstaat, dan geneest deze vaak erg langzaam. Als men niet op tijd behandeld wordt, kan het zelfs leiden tot onnodige amputatie.

Basisverzekering

Sinds 2015 is voetzorg bij mensen met diabetes opgenomen in de basisverzekering. Door samenwerking tussen de huisarts, medisch specialist, podotherapeuten en pedicures is het aantal amputaties ten gevolge van diabetische voetwonden de laatste jaren gedaald.

Van Keulen: “Door de coronacrisis zien we een toename van diabetische voetwonden. Als dit nog lang doorgaat en mensen zorg blijven mijden, dan zal het aantal amputaties mogelijk terugkomen op het niveau van 1995. Amputaties die niet nodig waren geweest door op tijd de juiste podotherapeutische zorg te vragen.”