Mensen met taaislijmziekte kunnen straks thuis longfunctie meten

“Het meten van de longfunctie – het bepalen van de inhoud van de longen – gebeurt een aantal keer per jaar in het ziekenhuis en is van levensbelang voor mensen met taaislijmziekte”, aldus de initiatiefnemers. Maar dat meten in het ziekenhuis gebeurt “vanwege het coronavirus niet of nauwelijks meer.”

Zelf meten

Met de inmiddels bestelde longfunctiemeters kunnen patiënten vanaf zes jaar thuis in een apparaatje blazen en vragen beantwoorden over hoe zij zich voelen. Met behulp van bluetooth en een smartphone worden de resultaten zichtbaar. Die worden vervolgens doorgestuurd naar de behandelend arts.

De patiënten worden “binnen enkele weken” door hun eigen zorgverlener benaderd over het systeem. Deelnemende organisaties zijn behalve Radboudumc ook HagaZiekenhuis, UMC Groningen, Maastricht UMC en Amsterdam UMC. (ANP)