Mensen met verstandelijke beperking krijgen minder oncologische zorg

Dat meldt Radboudumc op haar website. Onderzoekers hebben hun resultaten eind juli gepubliceerd in het internationale vakblad Cancer Medicine.

De onderzoekers bekeken data over vier jaar. Hieruit blijkt dat mensen zonder een verstandelijke beperking bijna tweemaal beter de oncologische zorg wisten te bereiken dan mensen met een verstandelijke beperking. “Vooral bij huidkanker en kankersoorten waarvoor bevolkingsonderzoeken bestaan, zijn de verschillen groot”, zegt projectleider Maarten Cuypers. “Het gevaar bestaat dat mensen met een verstandelijke beperking mogelijk geen optimale kankerbehandeling ontvangen.”

Kankerdiagnose

Dat mensen met een verstandelijke beperking minder vaak voor oncologische zorg in het ziekenhuis komen, kan een aantal oorzaken hebben. “Er kan sprake zijn van onder-diagnose van kanker, van andere behandelkeuzes nadat een kankerdiagnose is gesteld, of dat bepaalde soorten kanker daadwerkelijk minder vaak voorkomen onder mensen met een verstandelijke beperking”, aldus Cuypers. “Verder onderzoek naar de oorzaak of oorzaken en hoe we de geconstateerde ongelijkheid kunnen oplossen, wordt ingezet.”