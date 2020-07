Mentaal Beter neemt nieuw ggz-cliëntenplatform in gebruik

Het nieuwe ggz-cliëntenplatform is een uitbreiding op een bestaand platform van Philips VitalHealth. Daar maken ziekenhuizen, huisartspraktijken, verpleeg- en verzorgingstehuizen al lange gebruik van. “Engage is een belangrijke stap in de verdere digitalisering van de ggz”, zegt Martin de Heer. Hij is CEO van NL Mental Care Group, waar Mentaal Beter onder valt.

Overzicht en regie

Het digitale platform Engage is opgezet om cliënten een duidelijk overzicht van hun behandeling te geven en ze daarbij meer te betrekken. Via Engage kunnen ze online vragenlijsten invullen, behandeldoelen vastleggen, e-healthmodules gebruiken en chatten en videobellen met behandelaars. Direct na inschrijving is er een welkomstmodule beschikbaar, waardoor de behandeling feitelijk direct start. Mentaal Beter zet Engage op die manier in om de wachttijden aan te pakken. Het platform is toegankelijk vanaf smartphones, tablets en pc’s.

Wearables

Als het aan De Heer ligt, wordt het platform verder ontwikkeld en werkt er in de toekomst ook met wearables, zoals armbanden of horloges. “Met data die daarmee verzameld kan worden, zoals stressmetingen en bewegings- en slaappatronen, kunnen we de behandeling van psychische klachten nóg verder verbeteren.”