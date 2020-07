Menzis maakt werk van digitale zorg bij contractering

Zorgverzekeraar Menzis gaat vanaf 2022 bij de contractering van zorgaanbieders concrete afspraken maken over de inzet van digitale zorg. Dat laat de zorgverzekeraar weten in de op 1juli verschenen ‘Visie op digitalisering in de zorg’. Met het visiedocument als vertrekpunt wil Menzis samen met zorgaanbieders de potentie van digitale zorg maximaal benutten.

De coronacrisis maakt wat Menzis betreft eens te meer duidelijk welke waarde digitale zorg kan hebben. “We willen het momentum gebruiken om een open dialoog over gebruik van digitale zorg te versnellen”, licht manager zorg Stanley Alards de visie toe. “In sommige ziekenhuizen zijn drie, vier tot zeshonderd procent meer digitale contacten. De vraag is hoe dat vast te houden. We willen niet dat als straks de anderhalve meter regel wegvalt iedereen weer naar de polikliniek holt.”

Doelmatiger

In de optiek van Menzis is digitale zorg niet alleen geregeld sneller, doelmatiger en goedkoper dan bestaande face-to-face zorg, maar ook veiliger en met betere uitkomsten. Bovendien biedt het ruimte voor regie van de patiënt en geïnformeerde, onderbouwde keuzes in het behandelproces. Tijds- en plaatsonafhankelijk zorg is niet alleen prettiger voor de patiënt, maar biedt het antwoord op personeelstekorten in de zorg. Daarbij heeft digitalisering een preventieve werking door het voorkomen van zorgvragen.

Kwantificering

Bij wijze van kwantificering verwijst Menzis in het visiedocument naar het dit voorjaar verschenen Gupta-rapport ‘Corona: katalysator of struikelblok voor groenere ziekenhuiszorg?’. Hieruit blijkt dat circa een kwart van de polibezoeken structureel op afstand georganiseerd kunnen worden. “Waarschijnlijk zijn er voor het totale zorgaanbod nog veel meer mogelijkheden voor digitale zorg”, aldus Menzis.

Aanwakkeren

Toch verloopt de opschaling in het gebruik van digitale zorg door verschillende knelpunten niet altijd even soepel, constateert Menzis. Door bij de contractering structureel aandacht voor het onderwerp te vragen, hoopt Menzis hier verandering in te brengen. “We gaan geen ideeën zelf bedenken, maar willen die ophalen bij innovators in het bedrijfsleven, tot in het onderwijs en de zorg. We willen aanwakkeren dat nieuwe initiatieven een kans krijgen.”

Partnerschap

Een voorbeeld van deze aanpak is het partnerschap dat Menzis op 1 juli met innovatienetwerk Health Valley heeft gesloten. “Health Valley stimuleert dat zorgprofessionals leren van de succesvolle innovaties uit de praktijk en zorgt ervoor dat zij gebruik kunnen maken van de breed beschikbare kennis over zorginnovaties”, aldus Jan Tebbens, projectmanager Digitale zorg bij Menzis.

Huisartsenzorg

Ook in de zorg zoekt Menzis actief naar partners. Als voorbeeld noemt Alards de samenwerking met de Landelijke Huisartsenvereniging (LHV) rond de toepassing van digitale zorg in de huisartsenpraktijk. Alards toont zich daarnaast enthousiast over een digitaal platform als Arts en Zorg, dat inmiddels 10 procent van de triage digitaal doet. Heel concreet is het driejarig partnerschap dat Menzis is aangegaan met de ontwikkelaar van Prisma-app. Dankzij deze app verwijzen de 800 deelnemende huisartsen tot 30 procent minder vaak onnodig door.

SER-rapport

Het visiedocument van Menzis sluit goed aan bij een recent advies van de Sociaal-Economische Raad (SER). De SER wijst hier digitalisering aan als één van de belangrijkste sleutels voor een toekomstbestendig zorgstelsel. Maar het adviesorgaan constateert tevens dat de digitale infrastructuur in Nederland door allerhande bestuurlijke, organisatorische en financiële belemmeringen nog onvoldoende functioneert. “Dat is een lastig probleem”, erkent Alards. “Daarom maken we in ZN-verband ook deel uit van de taskforce Versnelling Digitale Zorg van VWS. Je kunt van alles op bestuurlijk niveau afdwingen en dat moet je ook doen, maar we willen nu vooral laten zien dat digitale zorg werkt. Als de eerste stap eenmaal geaccepteerd is, dan zijn de volgende stappen ook gemakkelijker.”

Weg wijzen

Met het visiedocument in de hand wil Menzis komend jaar al met zorgaanbieders in gesprek over digitale zorg. De uitkomst van deze gesprekken dient als basis voor de concrete afspraken in 2022 of -waar mogelijk- al voor 2021. De volgende stap die Menzis voor ogen staat is verzekerden helpen hun weg te vinden in een digitale zorgomgeving.