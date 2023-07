Met aanpassing wet verlaagt Kuipers vergoeding niet-gecontracteerde zorg

VWS heeft het concept-wetsvoorstel de afgelopen weken voorgelegd aan partijen in de zorgsector. In een memorie van toelichting staat dat zorgverzekeraars de ruimte krijgen “over de wijze waarop ze de vergoeding berekenen en de hoogte van de vergoeding.” De wet moet ingaan op 1 januari 2025.

Met de wetswijziging kan ook het ministerie een maximum-tarief instellen. Daarom voegt Kuipers het instrument van een algemene maatregel van bestuur (amvb) toe aan de wetstekst. VWS gaat met die amvb ingrijpen “als er afbreuk wordt gedaan aan de kwaliteit, toegankelijkheid of betaalbaarheid van de desbetreffende vorm van zorg of als passende zorg wordt belemmerd”. Kuipers doelt onder andere op zorg die volgens hem te weinig wetenschappelijk is onderbouwd of te duur is.

Vergoeding lager

Als VWS ingrijpt, zal de vergoeding lager worden vastgesteld dan het bedrag waarmee de zorgkosten worden gedekt, “zodat een eigen betaling van de verzekerde nodig is”, aldus de concept-memorie van toelichting. De eigen betaling “moet hem wel merkbaar hinderen”. Ook loopt de hoogte van die eigen betaling op naarmate de zorgnota van de gebruikers van dit type niet-gecontracteerde zorg hoger is.

Zorgverzekeraars en VWS moeten wel het hinderpaalcriterium “in acht nemen”, aldus die toelichting. Echter, VWS krijgt met de wetswijziging ook de bevoegdheid de maximale hoogte van een vergoeding in een zorgsector vast te stellen: Hiermee wordt het hinderpaalcriterium “wettelijk verankerd”.

Stimulans voor verzekerden

Vorige maand liet Kuipers in een brief aan de Tweede Kamer al weten voorstander te zijn van meer gecontracteerde zorg. Hij hoopte dat de hoogte van de vergoeding voor ongecontracteerde zorg “een stimulans is voor verzekerden met een naturapolis om gebruik te maken van gecontracteerde zorg en voor zorgaanbieders om contracten aan te gaan met zorgverzekeraars.”

VWS probeert sinds 2012 met plannen, het voormalige Hoofdlijnenakkoord en wetswijzigingen artikel 13 aan te passen. In de concept-memorie van toelichting bij het concept-wetswijziging staat dat mede door de oplopende wachtlijsten en het personeelstekort de zorg anders moet worden georganiseerd: “Een adequaat contracteerproces en de mogelijkheid te kunnen sturen via de contractering zijn hierin belangrijke voorwaarden.”

Kosten te hoog

Want Kuipers vindt ook dat de kosten van niet-gecontracteerde zorg te hoog zijn. Zo wijst hij op de minder betrouwbare nota’s die deze aanbieders zouden indienen. “Van belang is dat de zorg niet onnodig duur is”, stelt hij in de memorie van toelichting. “De rekening moet niet onnodig oplopen, en moet zeker ook kloppen. We zien nu dat bij niet-gecontracteerde zorg de kosten onnodig hoog zijn.”

Als voorbeeld noemt Kuipers de wijkverpleging. Niet-gecontracteerde aanbieders krijgen weliswaar minder dan het gemiddelde NZa-tarief (75 à 80 procent van de gemiddelde vergoeding voor gecontracteerde aanbieders), maar die groep declareert wel meer uren per cliënt, zodat ze uiteindelijk toch duurder zijn. Dat komt omdat ze “meer uren zorg indiceren dan noodzakelijk”, stelt VWS.

Uitspraak Hoge Raad

Het wetsvoorstel komt niet alleen na een jarenlange politieke discussie over artikel 13, maar ook na vele uitspraken van rechtbanken, gerechtshoven en de Hoge Raad. Deze hoogste rechter oordeelde in haar laatste uitspraak, van december vorig jaar, dat het hinderpaalcriterium geen belemmering is om een generieke korting toe te kunnen passen voor ongecontracteerde zorg.

VWS is vorige maand begonnen om de conceptteksten en -wetsvoorstellen te bespreken met allerlei brancheorganisaties. Na deze consultatieronde past VWS begin augustus eventueel het tekstvoorstel aan, waarna het dezelfde maand voor advies naar de Raad van State gaat. Plan is om het wetsvoorstel in januari volgend jaar aan te bieden aan de Tweede Kamer. Als 1 juli 2024 de wet is vastgesteld, kan hij 1 januari 2025 van kracht worden.