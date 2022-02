Microbiologen weg bij lab: infectiezorg vier ziekenhuizen lastig

Zes van de acht medisch microbiologen hebben na een overname van het medische laboratorium PAMM in Veldhoven ontslag genomen. Het bedrijf kan de afgesproken zorg aan vier ziekenhuizen in Zuidoost-Brabant nu “niet langer garanderen”, schrijft de Volkskrant woensdag.

Uit voorzorg sturen andere ziekenhuizen tijdelijk medisch microbiologen naar Brabant. PAMM-lab doet normaal gesproken de diagnostiek van alle infectieziekten voor het Catharina ziekenhuis, het Máxima Medisch Centrum en het St. Anna Ziekenhuis (Eindhoven) en het Elkerliek Ziekenhuis (Helmond).

“De kwaliteit van de zorg daalt nu omdat wij nu veel besprekingen telefonisch doen vanwege tijdgebrek”, vertelt een van de medisch microbiologen van het PAMM-lab op anonieme basis aan de krant.

Continue aandacht

De IGJ zou de situatie “met continue aandacht” in de gaten houden: “De kwaliteit van de zorg mag niet in het gedrang komen”, aldus een woordvoerder van de inspectie. De IGJ verwacht dat de ziekenhuizen actie ondernemen om de eventuele risico’s te voorkomen.

Het PAMM-lab stelt in een reactie in de Volkskrant dat de meeste van de ongeveer 250 personeelsleden wel blij zijn met de overname. Eurofins-directeur Jacob Olie begrijpt de kritiek van de medisch microbiologen niet: “Wij komen niet om ze in een hoek te drijven. Zij houden hun medische autonomie.”