Middin stoot ouderenzorg af

Als gevolg van het besluit gaan het verpleeghuis Rubroek in Rotterdam en Zorg aan huis waarschijnlijk verder onder vlag van Laurens. Met het oog hierop ondertekenden Middin en Laurens onlangs een intentieverklaring.

“We leveren goede zorg in Rubroek, maar zijn tot de conclusie gekomen dat deze specifieke zorg in de toekomst beter uitgevoerd kan worden door een organisatie die is gespecialiseerd in ouderenzorg”, zegt Nely de Munnik, regiodirecteur Rotterdam van Middin. “Wij zijn gespecialiseerd in de zorg voor mensen met een beperking. Laurens is een gevestigde naam in de ouderenzorg in Rotterdam. Met de overdracht is ouderenzorg vanuit Rubroek in uitstekende handen.”

Kennis en expertise

Arjan Bandel, lid van de raad van bestuur van Laurens, noemt de overname ‘een mooie kans’. “Als Laurens zijn we graag dichtbij en in de deelgemeente Kralingen-Crooswijk konden wij nog geen verpleeghuiszorg bieden. Rubroek is een prettige locatie, waar goede zorg geleverd wordt op een manier zoals we die ook bij Laurens voorstaan. Voor de medewerkers van Rubroek biedt dit de kans om hun kennis en expertise met ons te delen en andersom gebruik te maken van bijvoorbeeld onze opleidings- en doorgroeimogelijkheden.”

Overdracht

De 160 bewoners van Rubroek kunnen er blijven wonen en van vertrouwde medewerkers zorg blijven ontvangen. Het doel is dat Rubroek per 1 januari 2021 wordt overgenomen door Laurens. Tot die tijd doorlopen Middin en Laurens meerdere stappen. Nu de intentieverklaring is getekend zijn de komende maanden de cliënten- en ondernemingsraden aan zet en wordt externe toezichthouders om toestemming gevraagd. Ook onderzoeken Middin en Laurens samen met medewerkers en bewoners en hun naasten hoe de overdracht het beste georganiseerd kan worden.