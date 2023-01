Mijzo boekt dertig procent tijdwinst door spraakgestuurd rapporteren

Op dit moment zijn zorgmedewerkers in de intramurale ouderenzorg op basis van een 36-urige werkweek zo’n zes uur en twintig minuten per week kwijt aan verslaglegging. “We willen in de toekomst goede zorg blijven leveren aan onze cliënten, maar hebben daarvoor minder personeel beschikbaar. Dit vraagt om een nieuwe denkwijze waarbij we de zorg anders moeten gaan inrichten”, aldus serviceteam-medewerker Karen Gerk. Daarom startte Mijzo de pilot spraakgestuurd rapporteren.

Organisatiebreed implementeren

Mijzo begon de pilot van drie maanden op één van hun woonzorglocaties. “De foutmarge was in de beginfase 15 procent, op dit moment is dat nog 4 tot 5 procent”, vertelt verpleegkundige Wilma van Hees van Wiggen. Het serviceteam was tijdens de hele pilotperiode beschikbaar voor vragen vanuit de organisatie. Medewerkers ervaren het inspreken van de rapportage samen met de cliënt positief. Zo levert het stellen van vragen aan de cliënt verassende gesprekken en waardevolle informatie op. “Zorgmedewerkers zijn minder tijd kwijt aan verslaglegging, dus hiermee wordt de zorgcapaciteit verhoogd”, aldus Gerk. Daarnaast is de zinsopbouw in de rapportages verbeterd en het aantal spelfouten drie keer verminderd.

Momenteel gebruiken elf locaties van Mijzo spraakgestuurd rapporteren. In 2023 wil Mijzo spraakgestuurd rapporteren binnen de hele organisatie gaan doorvoeren, inclusief de wijkverpleging. Mijzo onderzoekt op dit moment ook of spraakgestuurd rapporteren tijdens de gesprekken met de arts geïmplementeerd kan worden. “Er ging namelijk regelmatig informatie verloren”, aldus Van Hees van Wiggen. Dit is onlangs getest en geëvalueerd. “Door direct in te spreken in het bijzijn van de arts, kan de arts aanvullen, eventueel herhalen en de ingesproken rapportage toetsen. Dit zorgt voor minder foutgevoeligheid.”