Miljoenen mondkapjes van eigen bodem in de maak

Zorgminister Martin van Rijn nam dinsdag in het Tergooi Ziekenhuis in Hilversum de eerste exemplaren van de neus- en mondkapjes in ontvangst. Hij noemde de productie op eigen bodem “ongelooflijk belangrijk”.

Miljoen per week

Het Nederlandse consortium van Auping, AFPRO Filters en DSM levert met de grootschalige productie van 1 miljoen mondkapjes per week een kwart van de 4 miljoen die per week nodig zijn om zorgmedewerkers te beschermen tegen het coronavirus. De eerste duizenden zogeheten FFP2-mondkapjes uit Nederland worden deze week aan zorginstellingen geleverd via het Landelijk Consortium Hulpmiddelen.

De maskers worden met de hand gemaakt volgens de geldende richtlijnen. De drie bedrijven leveren ze tegen kostprijs aan de overheid en zullen transparant zijn over de gemaakte kosten.

De bedrijven staken eerder deze maand spontaan de koppen bij elkaar om de productielijn op te zetten en hun eigen kennis op elkaar aan te laten sluiten. AFPRO Filters heeft veel ervaring met luchtfiltersystemen en Auping weet veel van het confectioneren van stoffen en materialen in verschillende lagen. DSM heeft specialistische materialenkennis, doet de algehele coördinatie en heeft een wereldwijd netwerk.

De Nederlandse productie is volgens Van Rijn alleen bestemd voor zorgpersoneel, in en buiten de ziekenhuizen. Hopelijk kan er met de enorme toevoer een kleine voorraad worden aangelegd zodat zorginstellingen niet elke dag zorgen hebben over de vraag of ze wel genoeg beschermingsmiddelen hebben, aldus de minister. Er is volgens hem nog niet voldoende om ook andere contactberoepen te voorzien van deze mondkapjes.

De rest van de mondkapjes wordt ingekocht in het buitenland, vooral in Azië. Wereldwijd zijn er tekorten en is er schaarste aan mondkapjes vanwege de pandemie. Het kabinet is al weken hard bezig om beschermingsmiddelen in te kopen, op de huid gezeten door een bezorgde Tweede Kamer.

