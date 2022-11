Miljoenen subsidie voor AI-project tegen diabetes

In het project, dat MELISSA is gedoopt, werken twaalf partijen uit Denemarken, Duitsland, Griekenland, Zwitserland en Nederland. De financiering is afkomstig uit het Horizon Europa-kaderprogramma van de Europese Unie, dat is gericht op onderzoek en innovatie.

Zelfmanagement

De toegekende 5,9 miljoen euro die als subsidie is bedoeld om de komende jaren een hulpsysteem te ontwikkelen voor diabetes-patiënten. Die moet door het systeem zichzelf beter kunnen managen.

Gepersonaliseerde zorg

Het is bovendien een voorbeeld van innovatie die leidt tot gepersonaliseerde zorg. “Elke met insuline behandelde persoon met diabetes zal een behandeling op maat kunnen krijgen op basis van zijn individuele behoeften”, zegt Bastiaan de Galan. Hij hoogleraar Interne Geneeskunde en Diabetologie en coördinator van het MELISSA-consortium.