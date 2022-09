Miljoenensubsidie EU voor breder medicijngebruik

Dat meldt Maastricht UMC+ op haar website. Het gaat om een samenwerking van in totaal 28 partners uit tien landen. De kern van de aanpak zit ‘m in een beter begrip van onderliggende mechanismen of genetische oorzaken van specifieke ziekten. De meeste van die mechanismen en oorzaken worden nog nauwelijks begrepen, en daarom worden ziekten symptomatisch behandeld. En per specialisme. Het Europese project wil dus het hokjesdenken in de geneeskunde tegengaan.

Ontwikkelingstijd

Naast een betere en integrale behandeling van ziektebeelden, zijn er meer voordelen aan het gebruik van bestaande geneesmiddelen, schrijft MUMC+. De verwachting is dat de ontwikkelingstijd van medicijnen zal afnemen. Ook kunnen bestaande medicijnen sneller worden goedgekeurd dan nieuwe medicijnen. Hierdoor worden er kosten bespaard en versnelt de ontwikkeling van behandelingen voor nu nog chronische ziektes.