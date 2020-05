Miljoenensubsidie voor armband die COVID-19 detecteert

De armband die de metingen verricht bestaat al langer en is al gecertificeerd. De wearable wordt gebruikt om te bepalen wanneer vrouwen hun eisprong hebben. Rick Grobbee, hoogleraar klinische epidemiologie in het UMC Utrecht, bedacht er acht weken geleden een nieuwe toepassing voor: vroegtijdig een coronabesmetting signaleren.

Klachten

De armband meet de temperatuur van de drager, waardoor beginnende koorts kan worden vastgesteld. Door de ademhaling te monitoren, kan de armband klachten als hoesten en benauwdheid detecteren. Het team van onderzoekers wil de toepassing testen bij 40.000 mensen om te zien of het inderdaad in een vroeg stadium een besmetting kan constateren.

Machine learning

“We willen mensen die een hoger risico lopen op COVID-19 vragen zo’n armband te dragen”, legt Grobbee uit in een persbericht. “Alle metingen worden centraal gemonitord en met machine learning technieken geoptimaliseerd. Als de meetgegevens duiden op een COVID-besmetting, krijgt de drager een seintje en moet hij zich snel laten testen. Na afloop krijgen alle deelnemers een onderzoek om te kijken of er antilichamen in hun bloed zitten. Zo kunnen we zien of ze besmet zijn geweest met het COVID-19-virus en dus vergelijken of dat overeenkomt met de signalen van de wearable.”

Zorgverleners

Het onderzoek, dat wordt uitgevoerd met negen internationale partners, vindt hoofdzakelijk in Nederland plaats. Dit najaar moet het van start gaan. Na een halfjaar moeten de eerste resultaten binnen zijn. Grobbee: “Als dit blijkt te werken, stel ik me voor dat deze wearable vooral gebruikt gaat worden door mensen uit de hoog risico-groepen en zorgverleners. “