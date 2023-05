MIND benadrukt belang van praten over mentale problemen bij mannen

Mannen vragen bij mentale problemen minder makkelijk om hulp dan vrouwen, stelt MIND. Volgens de organisatie, die opkomt voor cliënten en hun naasten in de geestelijke gezondheidszorg, zou dat een verklaring kunnen zijn voor het feit dat het aantal zelfdodingen onder mannen ook vorig jaar flink hoger lag dan onder vrouwen.

Het CBS meldt op basis van de nieuwste cijfers dat in 2022 twee keer zoveel mannen (1315) als vrouwen (601) een einde maakten aan hun leven, voornamelijk in de leeftijdscategorie vanaf 50 jaar.

Trek op tijd aan de bel

“Het is helaas nog altijd zo dat (oudere) mannen niet heel makkelijk praten over psychische problematiek en het hierdoor zelf denken te moeten ‘oplossen’”, zegt een woordvoerster van MIND. Omdat het volgens de organisatie juist belangrijk is om tijdig aan de bel te trekken, steunt zij initiatieven die “mannen stimuleren echt te praten”. “Want door je problemen te delen met anderen, kun je beter de weg vinden naar hulp.”

Onder jongeren tot 30 jaar is zelfdoding net als voorgaande jaren de belangrijkste doodsoorzaak. MIND kan hiervoor geen eenduidige verklaring geven, maar vermoedt dat de oorzaak ligt in een combinatie van factoren, zoals opleiding, sociale relaties en werk en inkomen. “Denk bijvoorbeeld aan de crises die nu spelen in de maatschappij, maar ook prestatiedruk, pesten, eenzaamheid en de negatieve impact die socialmediagebruik kan hebben op mentale gezondheid.”

Ook de problemen in de (jeugd)zorg, zoals de lange wachttijden waardoor mensen niet op tijd de juiste zorg op de juiste plek krijgen, werken volgens MIND door in de suïcidecijfers. (ANP)