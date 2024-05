MIND: leefstijlinterventies in de ggz zijn onvoldoende toegankelijk

Uit het onderzoek blijkt dat veel leefstijlinterventies – zoals de Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI), Gecombineerde Ondersteuning voor Ambulante Leefstijlinterventies (GOAL), diëtiek, fysiotherapie, vaktherapie en body-mind interventies – nog onvoldoende toegankelijk zijn voor mensen die ze nodig hebben. “Ze zijn te duur, niet beschikbaar of onvoldoende toegespitst op de doelgroep”, aldus MIND. “Financiële drempels moeten worden weggenomen door interventies in het basispakket op te nemen of collectief beschikbaar te stellen in het sociaal domein.”

Geen passend aanbod

De deelnemers aan het onderzoek ervaren het belang van leefstijlfactoren zoals beweging, voeding en slaap. “Zij vinden echter het aanbod aan interventies te klein en onvoldoende passend bij hun behoefte.” Zo vragen zij meer aandacht voor de wisselwerking met medicatie en andere vormen van psychiatrische behandeling. Ook vinden de deelnemers het belangrijk dat interventies “motiveren en inspireren” om de leefstijlveranderingen door te voeren en vol te houden. Interventies waarbij het persoonlijk netwerk of peers betrokken zijn, hebben meer kans op succes. MIND roept op om bij uitbreiding en verbetering van het aanbod, de ervaringskennis van cliënten en naasten in te zetten. “Daarnaast moeten mensen meer gewezen worden op het beschikbare aanbod”, concludeert de organisatie.

Wel ziet MIND dat de belangstelling voor de ggz toeneemt en de intramurale zorg de afgelopen jaren stappen heeft gezet. “Maar nog niet voldoende. Mensen met intramurale zorg vragen om meer begeleiding op het gebied van voeding, beweging en ontspanning. En ook bij de overgang van een klinische opname naar huis, is behoefte aan meer nazorg en begeleiding op het gebied van leefstijl.” MIND roept op om een slag te maken met preventie en gezonde leefstijl binnen en buiten de zorg. “Daarvoor zijn meer financiële middelen nodig om effectieve interventies blijvend te kunnen vergoeden. En moet nauwer worden samengewerkt met de mensen om wie het gaat.” MIND vraagt aan het nieuwe kabinet om serieus werk te maken van een gezonde leefstijl en ‘mental health in all policies’.