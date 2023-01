MIND wil ander beleid van zorgverzekeraars na arrest Hoge Raad

Zorgverzekeraars moeten zorgvuldig aandacht besteden aan het hinderpaalcriterium bij de vaststelling in polisvoorwaarden van de vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg, zo interpreteert MIND het arrest dat de Hoge Raad vorige maand deed.

Volgens MIND oordeelde de Hoge Raad dat het zogenoemde hinderpaalcriterium mede wordt bepaald door de vraag of de kosten van een specifieke dure vorm van zorg voor een individuele patiënt niet meer te betalen is. “Ook al vergoedt een zorgverzekeraar 75 à 80 procent: in een dergelijke situatie kan een patiënt vanwege de te betalen eigen bijdrage eigenlijk geen keuze meer maken voor een niet-gecontracteerde aanbieder. Het recht op vrije artsenkeuze is dan in het geding.”

Naar aanleiding van de uitspraak van de Hoge Raad hebben – voor zover bij MIND bekend – de zorgverzekeraars nog geen polisvoorwaarden aangepast. “Op dit moment lijkt het erop dat ze dan ook blijven werken met een generiek kortingspercentage en daarmee geen opvolging geven aan het arrest van de Hoge Raad.”