Minder aanvragen vergoeding eigen risico zorgpersoneel

Stichting IZZ, een collectief van werknemers en werkgevers in de zorg, compenseert het eigen risico voor leden die kampen met klachten na een coronabesmetting. De regeling werd in november 2020 in het leven geroepen. Veel zorgmedewerkers met langdurige klachten na corona hebben specialistische hulp of medicatie nodig, die ze deels zelf moeten bekostigen door het eigen risico. Dat vindt de stichting onterecht.

Tot eind 2021 vroegen ruim 1300 mensen een deel van het gebruikte eigen risico terug. “De daling van de aanvragen hangt samen met de daling van het aantal covidbesmettingen en de mate waarin de nieuwe varianten van covid je ziek maken”, aldus een woordvoerster. “Daarnaast zal de ervaring met en het gebruik van beschermingsmiddelen een rol spelen bij het aantal besmettingen. Dat is nu veel beter geregeld dan bij het begin van de pandemie.”

Financiële gevolgen

In totaal keerde Stichting IZZ ruim 600.000 euro uit voor de compensatie van het eigen risico. Het gemiddelde uitgekeerde bedrag is 375 euro per aanvraag. De stichting vergoedt het eigen risico tot maximaal 385 euro. “Dit laat zien dat veel zorgmedewerkers te maken hebben met de financiële gevolgen van de risico’s die hun werk met zich meebrengt”, aldus de stichting, die de regeling ook komend jaar voortzet. (ANP)