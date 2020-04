Minder coronapatiënten op intensive care

Van de patiënten liggen 1326 mensen op een intensivecareafdeling in Nederland. Dat waren er donderdag 1361. Het aantal Nederlandse ic-patiënten in Duitsland is gestegen van 56 naar 58. Sinds het begin van de uitbraak in Nederland, eind februari, zijn 379 coronapatiënten op de intensive cares overleden. Verder hebben 164 mensen de ic hersteld kunnen verlaten.

Het aantal coronapatiënten op de verpleegafdelingen, dus buiten de ic’s, is gedaald van net iets boven de 2700 naar net iets eronder.

Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Intensive Care, is blij met de daling: “Blijkbaar hebben de maatregelen effect. We kennen het virus niet goed en het is moeilijk te voorspellen. Deze daling hadden we ook niet voorspeld, dus ik hou wel een slag om de arm.”

Het is volgens Kuipers belangrijk om voorzichtig te blijven en de maatregelen te handhaven. “Anders wordt de daling omgezet in een forse stijging en dat kunnen we ons niet goed veroorloven.”

Werkdruk

Bovendien is de werkdruk voor artsen en verplegers nog steeds heel hoog. De normale werkomstandigheden, van voor de corona-uitbraak, keren pas terug wanneer minder dan 600 coronapatiënten op de ic’s liggen. Dan zijn de intensive cares vol, maar komen andere ruimtes in ziekenhuizen vrij. Maar ook dan kunnen artsen en verplegers nog niet op vakantie en bijtanken, zegt het LCPS. “We gaan er helaas van uit dat het de komende maanden, tot aan de zomer, onveranderd druk blijft.” (ANP)