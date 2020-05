Minder dan 300 coronapatiënten nog op intensive care

Het aantal coronapatiënten op de intensive cares is gedaald tot 293. Dat zijn er dertig minder dan op maandag, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). De intensivecareafdelingen behandelen inmiddels 523 mensen met andere aandoeningen. Dat is 46 meer dan op maandag.

Op ic’s in Nederland liggen 291 coronapatiënten. Dat zijn er 29 minder dan een dag eerder. In Duitsland worden nog twee Nederlanders met het coronavirus behandeld, een minder. Op de verpleegafdelingen van ziekenhuizen liggen 933 mensen met Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat is een toename van 24.

Uitbreiding capaciteit

Op 27 februari werd het coronavirus voor het eerst vastgesteld in Nederland. In de eerste dagen van maart begon het aantal patiënten op de intensive care hard op te lopen. Op het hoogtepunt, op 7 april, behandelden de intensive cares 1424 coronapatiënten. Het was toen niet duidelijk hoe ver dat aantal nog zou oplopen. Daarom breidden ziekenhuizen hun ic-capaciteit uit naar 2400 bedden. Ze haalden medewerkers en apparatuur van andere afdelingen, bouwden kamers om en legden de reguliere zorg vrijwel helemaal stil.

Daling

Na 7 april begon het aantal coronapatiënten op de ic’s echter te dalen. Op 24 april was het aantal ic-patiënten met corona gezakt tot onder de duizend. Een week geleden lagen, voor het eerst in lange tijd, meer mensen zonder corona op de ic’s.

Voorspellingen

Hoever het aantal coronapatiënten op de intensivecareafdelingen nog kan dalen, durft niemand te voorspellen. Het LCPS verwacht dat het heropenen van de basisscholen vorige week weinig gevolgen voor het aantal besmettingen zal hebben. Het aantal besmettingen zou wel kunnen toenemen wanneer het kabinet begin juni meer maatregelen versoepelt. Het duurt dan enkele dagen voordat mensen ziek worden, en dan kan het nog een paar dagen duren voor ze zo ziek zijn dat ze in een ziekenhuis moeten worden opgenomen. (ANP)