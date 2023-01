Minder dan 500 coronapatiënten in de ziekenhuizen

Vorige week maandag behandelden de ziekenhuizen 714 positief geteste mensen. Dat betekent dat er in een week tijd meer dan 250 bedden zijn vrijgekomen, blijkt uit de cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Dat de totale bezetting daalt, komt doordat minder mensen met coronaklachten in het ziekenhuis belanden. In de afgelopen dag zijn 73 mensen nieuw opgenomen, het laagste aantal sinds 6 december. Over de afgelopen zeven werkdagen hebben ziekenhuizen gemiddeld 98 mensen met corona per dag opgenomen. Voor het eerst in een maand komt dat gemiddelde onder de honderd uit. (ANP)