Minder dan duizend coronagevallen, voor het eerst sinds begin juni

De cijfers zijn niet volledig. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) registreert alleen de uitslagen van tests die zijn uitgevoerd op de GGD-locaties. Zelftests thuis worden niet meegerekend. In werkelijkheid kunnen dus meer mensen besmet zijn. Maar alle signalen wijzen erop dat het aantal besmettingen daadwerkelijk snel daalt.

Amsterdam koploper

Amsterdam had in de afgelopen dag de meeste positieve tests. In de hoofdstad kregen 56 inwoners bericht dat het coronavirus bij hen is aangetroffen. Daarna volgen Den Haag (35), Utrecht (31), Rotterdam (29) en Haarlem en Enschede (beide 20). In honderd gemeenten testte helemaal niemand positief. Het RIVM registreerde in de afgelopen dag geen enkel sterfgeval door corona in Nederland.

In de afgelopen zeven dagen zijn 11.940 positieve tests geregistreerd. Dat is het laagste niveau sinds 10 juni, toen de zomergolf nog op gang moest komen.

Drukte in ziekenhuizen

De drukte in de ziekenhuizen lijkt de laatste dagen iets te stabiliseren, na wekenlange dalingen. Ziekenhuizen behandelen momenteel 686 mensen met corona. Sinds donderdag schommelt het aantal opgenomen mensen rond dat niveau, net onder de 700. De cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) maken geen onderscheid tussen mensen die om hun coronaklachten zijn opgenomen en mensen die andere klachten hadden en toevallig besmet bleken.

In de afgelopen weken zijn meer dan 450 ziekenhuisbedden vrijgekomen. De instroom van nieuwe patiënten daalt en mensen die eerder waren opgenomen, kunnen de ziekenhuizen weer verlaten. (ANP)