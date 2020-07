Minder dan honderd coronapatiënten in ziekenhuizen

Het aantal coronapatiënten dat nog in een ziekenhuis wordt behandeld, is gedaald van 103 naar 94. Het is de tweede keer dat het aantal onder de honderd komt. Ook afgelopen zaterdag lagen 94 mensen met het coronavirus in ziekenhuizen. Dit is het laagste aantal in maanden. Het gemiddelde ziekenhuis behandelt nu minder dan twee coronapatiënten.