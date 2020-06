Minder gezondheidsklachten slachtoffers gaswinning

Interessant voor u

Nivel: in 2019 gemiddeld vijf keer contact met de huisartsenpraktijk

In 2019 had meer dan driekwart van de ingeschreven patenten contact met de huisartsenpraktijk, en gemiddeld vijf keer per jaar. Dit is in lijn met de voorgaande jaren. Het gaat hierbij voornamelijk om huisartsconsulten, blijkt uit Nivel-onderzoek.