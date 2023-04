Minder interesse in decentrale selectie geneeskundeopleiding

Het aantal kandidaten dat aan de decentrale selectie voor komend studiejaar begon en afmaakte, daalde dit jaar met 1100 ten opzichte van vorig jaar. De kans op toelating tot een van de geneeskundeopleidingen is 39 procent. Vorig jaar was het 33 procent.

In totaal meldden zich 10.101 aankomende studenten bij Studielink aan voor de decentrale selectie van de acht geneeskundeopleidingen. Dat meldt Medisch Contact. Vorig jaar daalde het aantal inschrijvingen voor de decentrale selectie voor het eerst sinds 2015.

Herinvoering basisbeurs

Het is niet bekend wat de oorzaak is van de verminderde belangstelling voor de geneeskundeopleiding. Vorig jaar werd gedacht dat een deel van de studenten de start van de opleiding een jaar uitstelde vanwege de herinvoering van de basisbeurs per studiejaar 2023-2024. In dat geval zouden er dit jaar juist meer in plaats van minder aanmeldingen te verwachten zijn. Dat blijkt nu dus niet het geval.