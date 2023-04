Minder langdurige covid na besmetting met omikron-variant corona

Van de mensen die besmet zijn geraakt met de omikron-variant van het coronavirus heeft een op de tien na drie maanden nog steeds klachten. Dat aandeel is bijna twee keer zo laag als na een besmetting met de delta-variant van het virus, meldt het RIVM.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) trekt de conclusies op basis van het LongCOVID-onderzoek. Mensen met langdurige covid blijven langere tijd last houden van klachten als vermoeidheid, benauwdheid, hersenmist, problemen met het geheugen en moeite met drukke omgevingen. Ook onder mensen die de omikron-variant van het virus opliepen kwamen zulke klachten na drie maanden nog voor, maar dus wel minder vaak.

Het RIVM wijst er wel op dat omikron besmettelijker is dan delta en dat daardoor in totaal meer mensen ziek zijn geworden van die variant. “Daardoor kan het totaal aantal mensen met langdurige klachten na een besmetting met omikron ondanks het mildere verloop toch groter zijn.” Langdurige covid blijft volgens het instituut zodoende “een veel voorkomende en ingrijpende conditie in de bevolking”.

Voor het onderzoek zijn vragen over gezondheidsklachten voorgelegd aan verschillende groepen mensen. Ruim 4100 mensen uit het onderzoek hadden tussen januari en mei 2022 een infectie met de omikron-variant gehad en ruim 6850 mensen doorliepen tussen juli en december 2021 een besmetting met de delta-variant. Ook werd een controlegroep van bijna 4400 mensen bevraagd die geen corona hadden gekregen. (ANP)