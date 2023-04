Minder mondzorgprofessionals in de toekomst maar vraag neemt toe

Daarnaast wordt ook verwacht dat de tandartsen en mondhygiënisten over vijf jaar ongeveer twee uur per week minder werken. Dit blijkt uit onderzoek van Regioplan in opdracht van het Capaciteitsorgaan.

Raming

In opdracht van VWS werkte het Capaciteitsorgaan aan een raming voor de benodigde instroom in de opleidingen tot tandarts en mondhygiënist. De vraag naar deze mondzorgprofessionals zal de komende jaren naar verwachting alleen maar toenemen. Daarom wilt het ministerie inzicht hebben in hoeveel mondzorgprofessionals er nodig zijn om aan de groeiende vraag te voldoen.

Om een goede raming tot stand te brengen is het belangrijk om de actuele feiten over mondzorgprofessionals in kaart te brengen. Daarom is er een enquête afgenomen onder beide beroepsgroepen.

Conclusies

Twee belangrijke feiten uit de enquête gaan over de uitstroom van zowel tandartsen als mondhygiënisten. Zo zal over vijf jaar ongeveer 26 procent van de huidige tandartsen uitgestroomd zijn. Na tien jaar is dit 42 procent, na 15 jaar 52 procent en na twintig jaar 63 procent.

Het percentage uitgestroomde mondhygiënisten zal over vijf jaar ongeveer 11 procent zijn. Na tien jaar is dit 20 procent, na vijftien jaar 31 procent en na twintig jaar 46 procent. Daarnaast verwachten beide groepen over vijf jaar ongeveer twee uur per week minder te werken.