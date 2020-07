Minder plekken voor coschappen door bankroet ziekenhuizen

De Universiteit van Amsterdam (UvA) heeft ruim vijftig plekken per jaar minder voor coschappen voor medisch studenten die dokter willen worden en daarvoor praktijkervaring moeten opdoen in een ziekenhuis. Dat is vooral een gevolg van de faillissementen van het Slotervaart Ziekenhuis en de IJsselmeerziekenhuizen, die veel studenten van de UvA opnamen. Het aantal plekken daalde van circa 350 naar ongeveer 300. Frank van den Bosch, directeur communicatie van het betrokken Universitair Medisch Centrum, bevestigt een bericht in De Volkskrant hierover.