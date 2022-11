Minder studenten beginnen aan hbo-opleiding gezondheidszorg

Het aantal studenten dat begint aan een hbo-opleiding in de gezondheidszorg, zoals verpleegkunde, is volgens de Vereniging Hogescholen gedaald met 12,5 procent ten opzichte van het vorige studiejaar. En dat terwijl er grote tekorten zijn aan zorgpersoneel.

In het eerste coronajaar, 2020, nam het aantal nieuwe studenten voor zorgopleidingen flink toe. Vorig jaar kwam het aantal terug op het niveau van voor de pandemie. In vergelijking met 2019 nam het aantal nieuwe studenten dat begint aan een hbo-opleiding in de zorg af met 5,1 procent, aldus de vereniging op basis van voorlopige cijfers.

Vergeleken met vorig jaar daalde het aantal nieuwe studenten in het hoger beroepsonderwijs in totaal met 5,5 procent. Voor opleidingen in andere sectoren die kampen met tekorten nam het aantal nieuwe studenten iets minder sterk af. Aan techniekopleidingen begonnen dit jaar 2,5 procent minder studenten, het aantal nieuwe studenten voor onderwijsopleidingen nam af met 3,7 procent.

De oorzaken van de daling van het aantal nieuwe studenten in het hbo zijn niet duidelijk, aldus een woordvoerder van de Vereniging Hogescholen. “Het kan meespelen dat meer scholieren dan anders een tussenjaar nemen.” Mogelijk kiezen meer jongeren daarvoor omdat de basisbeurs volgend studiejaar weer wordt ingevoerd. Een jaar later beginnen kan dus geld schelen.

Associate degree

Het aantal studenten dat begon aan een associate degree, een tweejarige hbo-opleiding meer gericht op de praktijk, nam afgelopen jaar juist sterk toe: met 9,2 procent ten opzichte van vorig jaar. Zo’n associate degree kan volgens de Vereniging Hogescholen “een aantrekkelijke route” zijn voor bijvoorbeeld mensen die al werken om met een opleiding tot onderwijsondersteuner uiteindelijk leraar te worden. Associate degrees zijn al jaren populair. Ten opzichte van 2019 is er zelfs sprake van een stijging van meer dan 30 procent. (ANP)