Minister De Jonge: vaccinatietempo omlaag door minder leveringen

Het tempo van vaccineren zal omlaag gaan omdat farmaceut AstraZeneca in het eerste kwartaal minder vaccins kan leveren. Dat zegt minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid.

Wat de precieze gevolgen zijn voor de snelheid van vaccineren is nog niet bekend, maar er zullen “scherpere keuzes” gemaakt moeten worden, aldus de bewindsman. AstraZeneca zou in het eerste kwartaal de meeste vaccins leveren aan de EU.

Er is nog hoop dat er een oplossing wordt gevonden. Later maandag is er weer overleg tussen de EU en AstraZeneca. Er zou bijvoorbeeld gekeken kunnen worden naar een andere verdeling van het vaccin aan andere continenten, aldus De Jonge.

“Er moet alles op alles worden gezet om te zorgen dat er zo dicht mogelijk bij de belofte wordt gebleven die is gedaan” door de fabrikant, zegt de bewindsman. AstraZeneca gaat mogelijk tot 60 procent minder vaccins leveren in het eerste kwartaal van dit jaar.

‘Flinke domper’

Er zal volgens De Jonge een “aantal maanden” minder worden geleverd door de farmaceut. Dat komt door problemen met een toeleverancier. De Jonge gaat er nog steeds van uit dat het gaat lukken om iedereen in Nederland voor de herfst te hebben gevaccineerd.

Het is volgens hem een “flinke domper” dat de Zweeds-Britse fabrikant minder kan leveren. Dat bericht kwam als een “donderslag bij heldere hemel”, aldus De Jonge. “Daar gaan we niet schouderophalend aan voorbij. Daar volgt een stevig gesprek over.”