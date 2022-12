Minister Helder opent Verwijspunt 078 in Drechtsteden

Verwijspunt 078 is op woensdag 7 december officieel geopend door minister Conny Helder (Langdurige Zorg en Sport). Regio Drechtsteden is daarmee de eerst regio in Nederland die de plaatsing van cliënten in de ouderenzorg centraal organiseert. De deelnemende zorgorganisaties in de regio Drechtsteden gebruiken één regionale wachtlijst voor cliënten met een indicatie voor kortdurende en langdurige zorg.

Verwijspunt 078 realiseert tijdige en juiste plaatsingen van (kwetsbare) ouderen in de regio Drechtsteden. Daarmee is Nederlands eerste concept dat alle intramurale verblijfsvormen in één centraal punt heeft ondergebracht.

Regiovisie

Verwijspunt 078 is ontstaan vanuit de regiovisie van de VVT Alliantie Waardenland. “We verdelen ons zorgaanbod zó dat cliënten die zorg het hardste nodig hebben, deze ook krijgen”, aldus het samenwerkingsverband. Door onder andere de wachtlijsten van de deelnemende zorgorganisaties samen te voegen en gezamenlijk te coördineren, vindt toewijzing vanuit Verwijspunt 078 plaats. De triage gebeurt door inzet van medewerkers uit de deelnemende organisaties.

Minister Helder was woensdag bij de officiële opening aanwezig. Daar ervaarde zij zelf hoe het verwijzen er in de praktijk aan toe gaat. Aan de hand van twee fictieve casussen heeft Helder twee ouderen in de regio Drechtsteden verwezen naar de juiste plek.