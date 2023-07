Minister Kuipers opent Landelijk Meldpunt Tekorten Medische Hulpmiddelen

Om de continuïteit van de zorg te kunnen waarborgen, hebben inkooporganisaties in de zorg en zorgaanbieders dringend behoefte aan betere informatie over de beschikbaarheid van medische hulpmiddelen.

Daarom lanceerde het Zorg Inkoop Netwerk Nederland het Landelijk Meldpunt Tekorten Medische Hulpmiddelen. Het is een belangrijke eerste stap richting een betere beschikbaarheid van medische hulpmiddelen.

Centraal loket

Het Landelijk Meldpunt Tekorten Medische Hulpmiddelen dat vanaf 3 juli operationeel is, fungeert als centraal loket waar leveranciers, zorginstellingen en andere samenwerkingspartners melding kunnen maken van eventuele verstoringen en tekorten in de beschikbaarheid van medische hulpmiddelen.

Opvolging wordt centraal geregistreerd, geverifieerd en gecoördineerd. Kennis en capaciteit worden gebundeld en ingezet om de continuïteit en de kwaliteit van de zorg zoveel mogelijk te garanderen. Een hulpvraag bij leveringsproblemen wordt als landelijk tekort gedefinieerd en gepubliceerd wanneer medische hulpmiddelen landelijk meer dan veertien dagen niet beschikbaar zijn.

Krachten en kennis bundelen

Tijdens de lancering van het meldpunt gaven vertegenwoordigers van het Zorg Inkoop Netwerk Nederland meer inzicht in de doelstellingen, werkwijze en voordelen van hun samenwerkingsverband en het Landelijk Meldpunt Tekorten Medische Hulpmiddelen: “Door als Zorg Inkoop Netwerk Nederland onze krachten en kennis te bundelen, kunnen we samen de beschikbaarheid, kwaliteit en betaalbaarheid van medische hulpmiddelen verbeteren, en zo de zorg voor patiënten en zorgprofessionals.”, aldus Gerwin Meijer, directeur Inkoop Alliantie Ziekenhuizen.

Meijer vervolgt: “Het Landelijk Meldpunt Tekorten Medische Hulpmiddelen markeert een belangrijke stap richting een betere beschikbaarheid van medische hulpmiddelen in Nederland. Het meldpunt is een cruciaal platform in de samenwerking tussen leveranciers, zorginstellingen, andere samenwerkingspartners en de overheid om tekorten aan te pakken en de continuïteit van zorg te waarborgen.”