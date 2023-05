Minister Kuipers weigert huisartsen extra geld voor Meer Tijd Voor De Patiënt

Extra financiële middelen vanuit VWS om Meer Tijd Voor De Patiënt in te richten in de huisartsenpraktijk, zitten er voorlopig niet in.

Minister Kuipers schrijft in antwoord op Kamervragen: “Door de afspraken in het Integraal Zorg Akkoord, zoals die over MTVP, verwacht ik niet dat er (veel) ruimte overblijft in het huisartsenkader.”

De minister gaat ervan uit dat huisartsen en zorgverzekeraars onderling de beschikbare ruimte in het huisartsenkader “zo goed mogelijk weten te benutten”.

Meer tijd voor de Patiënt

Per 1 april 2023 komt er elk kwartaal voor maximaal 25 procent van de bij huisartsen ingeschreven verzekerden MTVP beschikbaar. Binnen twee jaar is MTVP voor alle huisartsen beschikbaar. Deze afspraak is gemaakt binnen het Integraal Zorgakkoord en is een van de redenen waarom huisartsen uiteindelijk toch hebben getekend.

In een eerder interview met Zorgvisie, stelt huisarts en pionier van Meer Tijd voor de Patiënt, Vincent Coenen, dat MTVP kansloos is zonder extra personeel. “Voorwaarde is dat er een substantieel bedrag komt voor extra formatie. Je kan best iets verbeteren zonder toevoeging van personeel in de huisartsenpraktijk. Je kan bijvoorbeeld iets aan je triage doen en efficiënter gaan werken. Maar een echt grote verandering zal je er nooit mee bereiken.”

Administratie

Wat betreft extra administratieve lasten die de invoering van MTVP met zich mee zou brengen, verwijst de minister naar de leidraad MTVP die is opgesteld naar aanleiding van ervaringen tijdens pilots. De leidraad sluit volgens de minister aan bij de praktijk. “Het is van belang dat administratieve lasten beperkt zijn, maar ook dat de afspraken daadwerkelijk leiden tot meer tijd in de spreekkamer en een lagere werkdruk bij de huisarts. Partijen hebben daartoe de afspraken in de leidraad zodanig geformuleerd dat ze slechts een minimale horde vormen voor de parktijken die hieraan kunnen en willen deelnemen.” De klacht dat zorgverzekeraars extra eisen zouden stellen waardoor de administratieve lasten toenemen, laat de minister onbesproken.