Minister laat richtlijnen voor mondkapjes in de zorg aan veld over

Minister Van Ark (Medische Zorg) gaat zelf geen richtlijnen maken voor het gebruik van mondkapjes in de zorg. Ze laat dit over aan de betrokken beroepsgroepen en wetenschappelijke verenigingen. Dit schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer . Ze reageert hiermee op berichten dat ziekenhuispersoneel om helderheid zouden vragen rondom het gebruik van mondkapjes.

Vijf vakbonden schreven in oktober een open brief aan de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU). Daarin stelden zij dat er geen heldere norm is voor het gebruik van mondneusmaskers in ziekenhuizen. Dit zou leiden tot verwarring bij medewerkers en patiënten.

Minister Van Ark wijst erop dat er wel een leidraad is. Het expertiseteam infectiepreventie van de Federatie Medisch Specialisten (FMS) heeft op 7 oktober de leidraad ‘Persoonlijke bescherming in de (poli)klinische setting vanwege SARS-CoV-2’ gepubliceerd. Hierin staan adviezen over het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. “Het is aan de wetenschappelijke verenigingen en beroepsgroepen om leidraden als dezen vast te stellen. Dit doen zij aan de hand van de laatste wetenschappelijke inzichten en consensus. Het is hierbij van belang dat de ziekenhuismedewerkers zich gesteund voelen door adviezen in de leidraad en dat er ruimte is om binnen de leidraad persoonlijk afwegingen te maken”, stelt de minister.

De schrijvers van de brief vinden dat ziekenhuismedewerkers in principe altijd mondneusmaskers moeten dragen en daarvan alleen moeten afwijken als ze dat zelf verantwoord vinden. Dat zou in lijn zijn met bijvoorbeeld de richtlijn voor preventief mondkapjesgebruik in de verpleeghuizen. “Gezien de verschillende zorgsectoren, zorgsettings, behandelsituaties en patiëntgroepen vind ik het logisch dat er niet één PBM-leidraad is voor de gehele zorg. De verschillen – bijvoorbeeld ten aanzien van de mogelijkheden tot screening van patiënten – vragen om maatwerk”, schrijft de bewindsvrouw hierop.

De minister benadrukt dat het niet aan VWS is om richtlijnen voor het gebruik van beschermingsmiddelen op te stellen. “Echter, als er onduidelijkheden zijn over de richtlijnen, zie ik het als mijn verantwoordelijkheid om partijen bij elkaar te brengen om in gezamenlijkheid te zorgen voor de gewenste duidelijkheid”, concludeert ze.