Minister: mijd geen thuiszorg uit angst voor coronavirus

“Reken er nou op dat die wijkverpleegkundige gewoon weet wat ze doet, dat ze zich houdt aan de richtlijnen, en maak gewoon gebruik van de zorg die je nodig hebt”, aldus de bewindsman. Hij reageert daarmee op een onderzoek van de Patiëntenfederatie, die meldt dat veel mensen door de coronacrisis niet de zorg krijgen die zij nodig hebben.

In een op de drie gevallen is het volgens de belangenbehartiger evenwel de zorgverlener die de zorg heeft stopgezet. In dat geval spoort De Jonge patiënten aan in gesprek te gaan met hun zorginstelling over een alternatief. Dat kan betekenen dat zij vaker een beroep moeten doen op mantelzorg door bijvoorbeeld familieleden. “Dan kan een onderdeel zijn van dat gesprek”, erkent de minister. (ANP)