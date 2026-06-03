Minister Sterk verhoogt subsidiebudget opleiden na enorme run aanvragen

De subsidie van ‘Strategisch Opleiden in Zorg en Welzijn’ (SO-ZenW) is verhoogd met 12,5 miljoen euro. Dat heeft minister Mirjam Sterk van Langdurige Zorg, Jeugd en Sport bekendgemaakt.

Het beschikbare budget voor 2026 is namelijk nu al bereikt, blijkt uit de Kamerbrief. Meer dan tweeduizend werkgevers in zorg en welzijn hebben subsidie aangevraagd voor opleidingen die de instroom en doorstroom vergroten of voor het vergroten van kennis en vaardigheden op bijvoorbeeld het gebied van samenwerking met het sociaal domein en preventie.

Verplaatsing

Het totale budget was bijna 50 miljoen euro. Sterk heeft het budget verhoogd door geld te verplaatsen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar het ministerie van VWS. Dat gaat om 12 miljoen euro. Daarnaast heeft Sterk het budget verhoogd met 0,5 miljoen met middelen vanuit het Aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord. Het totale subsidiebedrag komt daarmee uit op 62 miljoen euro voor een jaar.

De uitvoering van de subsidieregeling is belegd bij RegioPlus, het samenwerkingsverband van de twaalf regionale werkgeversorganisaties in zorg en welzijn.