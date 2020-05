Minister stuurt verkenner op Achterhoekse ziekenhuiscrisis af

Cardioloog Daniëls – voormalig voorzitter van de Federatie Medisch Specialisten (FMS) – is aangesteld op verzoek van een aantal Achterhoekse burgemeesters. Zij klopten aan bij Van Rijn omdat ze zich zorgen maken over de zorg voor de inwoners van hun gemeenten. De IGJ deelt die zorgen en stelde Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) in Winterswijk en Ziekenhuis Slingeland in Doetinchem deze week onder verscherpt toezicht.

Fusietraject

De bestuurlijke onrust ontstond nadat een ingezet fusietraject spaak liep. Dat koste in korte tijd twee bestuurders – Chrit van Ewijk en Rolf de Folter – hun baan. Verkenner Daniëls hoopt aanknopingspunten te vinden voor het beëindigen van de fusiesoap.