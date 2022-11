Minister werkt aan gezamenlijke screening tegen zorgfraude

Het kabinet werkt aan een gezamenlijke screening met verzekeraars, de Nederlandse Zorgautoriteit en de IGJ om zorgfraude te bestrijden. Dat stelde minister Ernst Kuipers na vragen van de Tweede Kamer over zorgfraude in de regio Haaglanden.

De Tweede Kamervragen werden gesteld naar aanleiding van berichtgeving in het AD over inspectierapporten van kleine thuiszorgorganisaties.

Meer fraude-onderzoek

Uit de rapportage Fraudebeheersing 2021 van Zorgverzekeraars Nederland uit oktober blijkt dat het totaalbedrag aan bewezen fraude is gehalveerd, maar het aantal fraudedossiers stijgt, van 300 naar 649. Er is volgens Zorgverzekeraars Nederland voor 17 miljoen euro gefraudeerd in 2021.

De meeste fraude komt voor in de wijkverpleging (9,3 miljoen euro) en paramedische zorg (2,7 miljoen euro).