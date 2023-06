Minister wil jongeren regelmatig herinneren aan orgaandonatie

Het ministerie van Volksgezondheid wil jongeren er regelmatig aan herinneren dat ze een keuze kunnen maken over orgaandonatie, schrijft zorgminister Ernst Kuipers in een Kamerbrief. Het aantal volwassenen tot 24 jaar dat zelf aangeeft wel of geen organen te willen doneren na overlijden, is de afgelopen jaren volgens hem lager dan bij mensen ouder dan 24 jaar.

De minister laat onderzoeken of een herinneringsbrief aan 21-jarigen die met ‘geen bezwaar’ in het Donorregister staan, kan werken. “Ik zie dit als een structureel communicatiemiddel om jongeren opnieuw te herinneren aan hun donorregistratie”, aldus Kuipers. Jongeren krijgen op school ook voorlichting over orgaandonatie, onder meer van mensen met persoonlijke ervaring.

Campagne

Een campagne die jongeren rond de jaarwisseling eraan moest herinneren dat ze zelf kunnen invullen of ze donor willen worden of niet, zorgde volgens Kuipers voor “mooie resultaten”. Het aantal inschrijvingen in het donorregister lag 25 procent hoger dan de weken voor de campagne. Meer dan 2400 jongeren die in het register stonden met ‘geen bezwaar’, maakten tijdens de campagne een keuze. Voor die tijd deden iets meer dan 2000 jongeren dat.

Vorig jaar hebben 285 mensen organen afgestaan na overlijden, het hoogste aantal ooit volgens de Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS). Eind dit jaar wordt duidelijk of dit komt door de aangepaste donorwet die in 2020 is ingegaan. Sinds zo’n drie jaar is iedereen vanaf 18 jaar automatisch donor, tenzij iemand zelf aan het register heeft gemeld geen organen te willen afstaan na overlijden. Voor deze wetswijziging was iemand alleen donor als diegene dit actief had aangegeven. (ANP)