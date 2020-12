Minister wil verplichte gegevensuitwisseling voor verkiezing door Kamer loodsen

Minister Van Ark voor Medische Zorg wil het wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) voor het verkiezingsreces in maart aan de Tweede Kamer aanbieden. Het wetsvoorstel ligt nu nog bij de Raad van State. Ook wil de minister “nog meer regie” nemen om de elektronische gegevensuitwisseling te versnellen.

Het wetsvoorstel stelt elektronische gegevensuitwisseling verplicht en vormt de juridische basis van een eenduidige uitwisseling van gezondheidsgegevens. In concreto biedt het wetsvoorstel de mogelijkheid om gegevensuitwisselingen bij Algemene Maatregel van Bestuur (AmvB) aan te wijzen. Deze moeten dan vanaf een bepaald moment – eventueel volgens nader te stellen eisen aan taal en techniek – elektronisch gebeuren.

‘Nog niet gereed’

De minister geeft daarbij voorrang aan vier domeinen van gegevensuitwisseling, te weten digitaal receptenverkeer, basisgegevensset zorg (BGZ), beelduitwisseling en verpleegkundige overdracht. Ondanks het feit dat minister vaart maakt met de wettelijke verankering wil ze niet voorbij gaan aan de praktische problemen bij de invoering van elektronische gegevensuitwisseling. “Zo geldt voor digitaal receptenverkeer dat ondanks dat er veel gebeurt, het zorgveld en de leveranciers nog niet dusdanig gereed zijn dat wettelijke verplichting op korte termijn verantwoord is”, schrijft Van Ark aan de Tweede Kamer.

Termijnen

De daadwerkelijke wettelijke verplichting zal dan ook pas rond 2026 komen te liggen. Dit neemt niet weg dat de minister wil onderzoeken welke uitwisselingen korter na de inwerkingtreding van de Wegiz wettelijk verplicht kunnen worden. In de loop van 2021 moet er meer duidelijkheid komen over de betreffende uitwisselingen en de termijnen waarop een wettelijke verplichting kan worden ingevoerd.

LSP

Van Ark kondigt daarnaast aan meer regie te nemen bij het op orde brengen van de randvoorwaarden voor elektronische gegevensuitwisseling. Met het oog hierop bekijkt de minister in hoeverre voor de korte termijn gebruik gemaakt kan worden van het landelijke schakelpunt (LSP) voor gegevensuitwisseling bij spoed en hoe een actueel medicatieoverzicht beschikbaar kan worden gesteld.

Bestuur

Om bestuurlijk druk op de ketel te houden wil de minister de inbreng van patiënten bij het beheer van het LSP vergroten. De Patiëntenfederatie krijgt daarom twee zetels in het bestuur van VZVZ. Ook benoemt de minister een onafhankelijk voorzitter.

Versnelling in farmacie

Daarnaast wordt de versnellingsprogramma’s informatie-uitwisseling patiënt en professional (VIPP) verder uitgebreid. In de periode van 2017 tot 2022 is hier 442,5 miljoen euro gereserveerd. Daar komt nog eens 86 miljoen euro bij voor een VIPP-subsidieregeling Farmacie, die naar verwachting in 2021 wordt open gesteld.

Pandemie

In haar toelichting op het voornemen om digitale gegevensuitwisseling nog deze kabinetsperiode wettelijk te regelen, wijst Van Ark op de Covid-19-pandemie. Deze onderstreept wat de minister betreft eens te meer het belang van adequate communicatie tussen zorgverleners en de snelle beschikbaarheid van de juiste informatie.

Gedoogmaatregel

Om dit in Covid-tijd mogelijk te maken riep het kabinet eerder dit jaar een tijdelijke gedoogmaatregel in het leven. Deze regeling maakt het mogelijk om op de huisartsenpost of spoedeisende hulp gegevens te raadplegen zonder expliciete toestemming van patiënten. De gedoogmaatregel wordt omgezet in een tijdelijke AMvB. D Autoriteit Persoonsgegevens (AP) buigt zich momenteel over een voorstel hiertoe. Tot inwerkingtreding van de AMvB blijft de gedoogconstructie van kracht.