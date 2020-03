Ministerie: snel plan voor voorraad medische beschermingsmiddelen

Duitsland stelde deze week een exportverbod in voor medische beschermingsmiddelen zoals mondkapjes, beschermende pakken en handschoenen. Zo moet worden voorkomen dat medisch personeel met tekorten te maken krijgt. Rusland en Frankrijk nemen vergelijkbare maatregelen.

Zorgen om groeiende vraag

De Wereldgezondheidsorganisatie maakt zich zorgen om de groeiende vraag onder consumenten naar dingen als mondkapjes. “We kunnen Covid-19 niet tegenhouden als we ons medisch personeel niet kunnen beschermen”, waarschuwt WHO-topman Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Wondgaas en maskers

Er werd op het ministerie van VWS ook over medische hulpmiddelen in bredere zin gesproken, zoals wondgaas en chirurgische maskers. Veel van die spullen worden gemaakt in China, waardoor tekorten dreigen. (ANP)