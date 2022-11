Ministers: ‘Alleen in uitzonderlijke situaties collectieve afspraken maken’

Minister Kuipers en minister Helder hebben aangegeven in welke fases er tijdens een mogelijk nieuwe pandemische crisissituatie collectieve afspraken gemaakt mogen worden tussen partijen in de wijkverpleging en in de medisch specialistische zorg. Collectieve afspraken mogen alleen in uitzonderlijke situaties worden gemaakt.

Het gaat om de fases 2D en 3 waarin vrijwel alle regio’s de semi-acute zorg niet meer kunnen waarborgen.

Comfort bieden

De reden voor deze uitzonderingen komen voort uit de constatering dat de continuïteit van zorg zonder collectieve afspraken ‘ernstig onder druk komt te staan’. Bovendien hebben de partijen zelf aangegeven dat ze collectieve afspraken willen maken om de continuïteit van zorg te borgen.

Twee onderdelen

Het gaat om twee onderdelen: compensatie voor productie-uitval gerelateerd aan patiëntenspreiding in fase 2D en 3 en op voorhand comfort bieden voor generieke meerkosten die in fase 2D en 3 vermoedelijk gemaakt moeten worden, zoals extra kosten voor de inrichting van nieuwe werkprocessen.

Kuipers en Helder geven aan dat ZN, NVZ en NFU collectief afspraken maken om ‘comfort te geven’ voor de uitgaven voor ‘extra generieke COVID-meerkosten’ die in fase 2D en 3 van een pandemische crisis nodig kunnen zijn.

Geen vertraging

Het doel van Kuipers en Helder is ervoor te zorgen dat zorgaanbieders bij een sterke toename van meerkosten in die situaties geen vertraging oplopen om de uitgaven snel te kunnen doen. De hoogte van de kosten wordt gebaseerd op ‘historische meerkosten in pandemische crisissituaties’. “Dit geeft partijen op voorhand het comfort dat er een redelijke buffer is om extra uitgaven te doen als fase 2D en/of 3 zich aandient”, aldus de ministers in de Kamerbrief.