Vanaf 1 augustus 2023 zal Mirjam Kräwinkel de functie van bestuurder invullen bij ORO, een organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking in de regio Noord-Brabant.

Zij zal Jan Roelofs opvolgen, die de afgelopen elf jaar de functie van bestuurder heeft vervuld.

Kräwinkel heeft ervaring in strategie, beleid, organisatieontwikkeling en aansturing bij verschillende woningcorporaties. Op dit moment is zij werkzaam als directeur-bestuurder bij WoCom en is bekend met de regio. Ze werkt al samen met veel stakeholders van ORO.