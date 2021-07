Mirjam van Velthuizen ruilt UMC Utrecht in voor ProRail

Van Velthuizen is inmiddels acht jaar lid van de raad van bestuur van UMC Utrecht. Eerder was zij lid van de directie van RIVAS Zorggroep en manager binnen UMC Utrecht.

Voorzitter raad van toezicht Caroline Princen: “Mirjam is een allround en seasoned bestuurder die we niet graag zien gaan. Ze heeft een belangrijke rol vervuld in het aanjagen van vernieuwing en digitalisering van de organisatie.”

“Met haar focus op de digitale transitie en modernisering van de bedrijfsvoering en besturing zorgde ze voor een flexibele organisatie die in staat blijkt talrijke verbeteringen voor de gezondheid van mensen en de zorg van morgen te realiseren en heeft zij zorg gedragen voor een financieel gezond UMC Utrecht.”

De raad van toezicht van UMC Utrecht gaat op zoek naar een opvolger.