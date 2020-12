‘Misschien bewoners verpleeghuizen Twente minder wassen’

Bewoners van Twentse verpleeg- en verzorgingshuizen kunnen over een tijdje misschien minder vaak worden gewassen, als er niet snel een oplossing wordt gevonden voor het personeelstekort dat door corona is ontstaan.

Zorginstellingen in Twente zeggen dat er dan misschien ook niet altijd capaciteit is om medicijnen toe te dienen, de gezondheid van bewoners te controleren en om steunkousen aan te doen. Eerder vroegen de veiligheidsregio’s Twente en Groningen het kabinet om het leger in te zetten in de zorg.

Noodzakelijkheden

Komt die hulp niet, dan dreigt het zwartste scenario en kan de minimale zorg niet meer worden gegarandeerd, stellen de autoriteiten: “Het zijn basisnoodzakelijkheden waarvan je afhankelijk bent als je een oudere met dementie of een lichamelijke beperking bent. Nu is de basiszorg nog op orde, maar de dreiging is zeer reëel.”

De krapte is volgens de woordvoerster het grootst op de zogenoemde cohortafdelingen, waar oudere en hulpbehoevende coronapatiënten worden verzorgd. “Het gaat om mensen die uit een ziekenhuis komen en moeten worden opgevangen, en om mensen die tot nu toe nog zelfstandig woonden met thuiszorg en nu extra zuurstof nodig hebben.” (ANP)